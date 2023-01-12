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Новым председателем Прокурорского совета избран Шота Ткешелашвили
12.01.2023 16:04
Прокурорский совет на своем заседании 12 января новым председателем совета на двухлетний срок единогласно избрал заместителя прокурора Тбилиси и члена того же совета Шоту Ткешелашвили.
Ткешелашвили был выдвинут на пост председателя совета членом совета Александром Мукасашвили, и он был единственным кандидатом. Все 15 членов совета поддержали Ткешелашвили.
Шота Ткешелашвили сменит Мераба Джеранашвили, двухлетний срок полномочий которого истекает 16 января.
Шота Ткешелашвили работает в прокуратуре с 2007 года, за это время он занимал различные должности в ведомстве. С мая 2020 года он является заместителем прокурора Тбилиси.
В Совете прокуроров, состоящем из 15 членов, по одному члену избирает Парламентом по квотам оппозиции и большинства, двое выдвигаются образовательными учреждениями и организациями гражданского общества, а один выдвигается Министерством юстиции. Еще 8 членов совета избираются Конференцией прокуроров, 2 места занимают судьи общих судов, которые в свою очередь избираются Высшим советом юстиции.
Помимо прочих функций, к полномочиям Прокурорского совета относится утверждение кандидатуры Генерального прокурора в пределах своей компетенции, а также осуществление дисциплинарного производства в отношении первого заместителя и заместителей генерального прокурора.
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