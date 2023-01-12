Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Новым председателем Прокурорского совета избран Шота Ткешелашвили


12.01.2023   16:04


Прокурорский совет на своем заседании 12 января новым председателем совета на двухлетний срок единогласно избрал заместителя прокурора Тбилиси и члена того же совета Шоту Ткешелашвили.

Ткешелашвили был выдвинут на пост председателя совета членом совета Александром Мукасашвили, и он был единственным кандидатом. Все 15 членов совета поддержали Ткешелашвили.

Шота Ткешелашвили сменит Мераба Джеранашвили, двухлетний срок полномочий которого истекает 16 января.

Шота Ткешелашвили работает в прокуратуре с 2007 года, за это время он занимал различные должности в ведомстве. С мая 2020 года он является заместителем прокурора Тбилиси.

В Совете прокуроров, состоящем из 15 членов, по одному члену избирает Парламентом по квотам оппозиции и большинства, двое выдвигаются образовательными учреждениями и организациями гражданского общества, а один выдвигается Министерством юстиции. Еще 8 членов совета избираются Конференцией прокуроров, 2 места занимают судьи общих судов, которые в свою очередь избираются Высшим советом юстиции.

Помимо прочих функций, к полномочиям Прокурорского совета относится утверждение кандидатуры Генерального прокурора в пределах своей компетенции, а также осуществление дисциплинарного производства в отношении первого заместителя и заместителей генерального прокурора.


Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ
﻿
Политика Конфиденциальности
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: [email protected]; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна