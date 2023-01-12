

Деканоидзе: Всякие записи - это дно и неприемлемо

12.01.2023 17:10





Я называю эту запись аморальной, как и предыдущую, все записи это дно и неприемлемо - катастрофа, когда повестка дня создается от записи к записи, - об этом заявила председатель фракции «Национальное движение» Хатия Деканоидзе, откликнувшись таким образом на распространившуюся запись, где, предположительно, фигурирует Гиули Аласания.



По ее словам, делать и распространять любые незаконные записи недопустимо, а обсуждение их содержания также аморально.



«Получение любой записи, распространение, а затем обсуждение содержания этой записи для меня аморально. Записи как оружие политической борьбы, и скрытое наблюдение, и прослушивание должны закончиться, это должно быть наказуемо со стороны власти. Эту запись, как и предыдущую, я называю аморальной, всякие записи это дно и неприемлемо, вдаваться в содержание и рассуждения для меня неприемлемо, поскольку сами по себе скрытая слежка и прослушка незаконны и аморальны. В этой политической ситуации, когда от записи к записи создается повестка дня, это катастрофа и оскорбление нашего общества, а также подтверждение тому, что в Грузии политика изгнана», — заявила Деканоидзе.



На вопрос, не использует ли часть оппозиции фактор Михаила Саакашвили в своих интересах, Деканоидзе отметила, что многие оппортунисты связались с именем Саакашвили.



«В целом я считаю, что с именем Михаила Саакашвили связались многие оппортунистами, которые использовали появление на телевидении и в публичном пространстве в своих оппортунистических целях», — сказала Деканоидзе.



Для справки, телекомпания «Рустави-2» распространила аудиозапись, аутентичность которой не подтверждена. По информации телекомпании, в записи фигурирует мать Михаила Саакашвили Гиули Аласания и говорит о возвращении Михаила Саакашвили в Грузию. В записи, предположительно, она говорит в связи с приездом Саакашвили, что «очень боится» и «главное то, что думает в этот момент Россия». Согласно этой же записи Гиули Аласания говорит об оппозиции и называет их «паразитами». В записи упоминается и Георгий Гахария, которого «готовят на будущее». Кроме того, в распространенной телекомпанией аудиозаписи упоминается и Бидзина Иванишвили, которого «русские не хотят». По информации телекомпании, аудиозапись была сделана до приезда Михаила Саакашвили в Грузию и неизвестно, с кем разговаривает Гиули Аласания.





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