

Зураб Азарашвили встретился с послом Латвии

12.01.2023 17:10





Министр по делам вынужденно перемещенных с оккупированных территорий лиц, труда, здравоохранения и социальных вопросов Зураб Азарашвили встретился с Чрезвычайным и Полномочным послом Латвийской Республики в Грузии Эдите Медне.



Как сообщает пресс-служба министерства здравоохранения, на вводной встрече министр представил дипломату реформы, осуществляемые в сфере здравоохранения. Стороны обсудили модель финансирования DRG.



«При разработке системы агентство тесно сотрудничало с латвийской стороной. Посол положительно оценила проводимые реформы в министерстве здравоохранения и выразил готовность к дальнейшему углублению сотрудничества“, — говорится в информации министерства здравоохранения.



На встрече также обсуждались механизмы дальнейшего удешевления лекарств для населения. Дискуссия была сосредоточена на установлении референтной цены на лекарства.



«Зураб Азарашвили сосредоточился на реформах, уже осуществленных для обеспечения прозрачности фармацевтического рынка, и отметил, что была введена система электронных рецептов и задействовано правило выдачи непатентованных рецептов.



Посол оценила внедрение механизма регулирования цен на лекарства в Грузии как важное решение и отметила, что изменение повлияет на благо населения“, — говорится в сообщении пресс-службы министерства здравоохранения.





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