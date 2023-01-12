|
|
|
Гарибашвили: У меня была плодотворная встреча с премьер-министром Армении
12.01.2023 17:48
Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили откликнулся на встречу с премьер-министром Армении Николом Пашиняном в социальной сети «Твиттер».
По словам главы правительства, на встрече с Николом Пашиняном обсуждались инициативы, направленные на региональный мир, возможности расширения экономических и торговых отношений.
«У меня была плодотворная встреча с премьер-министром Армении Николом Пашиняном, которая состоялась в рамках Межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству между нашими странами. На встрече мы обсудили региональные направленные на мир инициативы и другие двусторонние программы, вместе с возможностями расширения экономических и торговых отношений“, — отметил премьер-министр.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: [email protected]; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна