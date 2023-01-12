

Гарибашвили: У меня была плодотворная встреча с премьер-министром Армении

12.01.2023 17:48





Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили откликнулся на встречу с премьер-министром Армении Николом Пашиняном в социальной сети «Твиттер».



По словам главы правительства, на встрече с Николом Пашиняном обсуждались инициативы, направленные на региональный мир, возможности расширения экономических и торговых отношений.



«У меня была плодотворная встреча с премьер-министром Армении Николом Пашиняном, которая состоялась в рамках Межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству между нашими странами. На встрече мы обсудили региональные направленные на мир инициативы и другие двусторонние программы, вместе с возможностями расширения экономических и торговых отношений“, — отметил премьер-министр.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





