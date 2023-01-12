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Ираклий Гарибашвили встретился с Николом Пашиняном
12.01.2023 17:58
Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили встретился с премьер-министром Армении Николом Пашиняном. Информацию об этом распространяет пресс-служба администрации правительства Грузии.
По их данным, в ходе встречи с глазу на глаз, которая состоялась в рамках рабочего визита главы правительства в Республику Армения, обсуждались основные направления сотрудничества между двумя странами и вопросы регионального значения.
«Была подчеркнута роль Межправительственной экономической комиссии двух стран, которая является важной платформой для укрепления связей между нашими странами. Было отмечено, что экономическую комиссию возглавляют премьер-министры, что является показателем высокого уровня политического диалога, существующего между Грузией и Республикой Армения.
Беседа коснулась обстановки безопасности и вызовов, существующих в регионе и в мире. Премьер-министр выразил готовность продолжать выступать в качестве посредника между соседними странами для обеспечения мира и стабильности в регионе», - сказано в информации.
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