

Кондолиза Райс: нельзя давать Путину передышку, поставки оружия Украине надо срочно нарастить

12.01.2023 18:53





Газета Washington Post опубликовала открытое письмо, написанное экс-госсекретарем США Кондолизой Райс и бывшим главой Пентагона Робертом Гейтсом. В своем обращении они призывают нынешние власти США оказать Украине более действенную военную помощь и сделать это незамедлительно.



Ссылаясь на личное знакомство с Владимиром Путиным, авторы утверждают, что российский главнокомандующий намеренно пытается затянуть вооруженный конфликт в Украине, чтобы вымотать украинские войска и истощить мощную поддержку, оказываемую Киеву со стороны США и стран Евросоюза. А значит, любые отсрочки и промедления в оказании помощи украинскому народу оказываются на руку Москве.



"Безусловно, пока война продолжается, экономика России будет переживать спад, а российский народ – многочисленные лишения, – пишут авторы обращения. – Но россиянам случалось переживать и куда худшие времена".



В системе координат Владимира Путина поражение российских войск в Украине невозможно и недопустимо, продолжают Райс и Гейтс, и поэтому он готов ждать, чтобы выиграть время.



Объявив об аннексии четырех украинских регионов, Москва сделает все для того, чтобы как минимум удержать захваченные позиции и в какой-то момент возобновить наступление – как это уже случилось раньше, напоминают авторы: в конце концов полномасштабное вторжение было начато лишь спустя восемь лет после аннексии Крыма и разжигания вооруженного конфликта на востоке страны.



В то же время, продолжают авторы, хотя Украина и оказала российскому вторжению героический отпор, а вооруженные силы страны проявили себя просто блестяще, украинская экономика находится в упадке, миллионы людей были вынуждены бежать из страны, ее инфраструктура разрушена, а значительная часть украинских залежей полезных ископаемых, промышленных мощностей и плодородных земель находятся под контролем России.



"В настоящий момент военный потенциал и экономика Украины находятся в полной зависимости от помощи со стороны Запада - в первую очередь, от Соединенных Штатов, – напоминают авторы. – Но военный конфликт зашел в тупик, и на киевские власти усиливается давление с тем, чтобы заставить Украину начать мирные переговоры и добиться установления перемирия".



"В нынешних обстоятельствах любое соглашение о прекращении огня оставит России сильную позицию для возобновления вторжения, когда она будет готова. Это неприемлемо", – уверены Кондолиза Райс и Роберт Гейтс.



По их мнению, единственный способ избежать подобного сценария, это решительным образом нарастить военные поставки Украине и ее оборонительные способности, достаточные для того, чтобы не допустить нового российского наступления и позволить Украине отбросить российские войска на юге и востоке.



Авторы обращения напоминают, что американский Конгресс уже выделил достаточные средства для подобного усиления украинской армии, дело теперь остается за тем, чтобы направить их на то военное оснащение, в котором она нуждается более всего – в первую очередь это бронетехника, ракеты дальнего радиуса действия, современные боевые дроны, а также значительное пополнение в боеприпасах, включая артиллерийские снаряды.



Райс и Гейтс с одобрением пишут о согласии администрации США наконец предоставить Украине боевые машины "Брэдли", хотя и называют это решение запоздалым. "Поскольку поставка тяжелых танков "Абрамс" из США связана с серьезными логистическими трудностями, Германия и другие союзники должны восполнить эту потребность", – пишут они.



Украина также нуждается в более широких возможностях для наблюдения и разведки. Всё вышеперечисленное должно быть предоставлено ей в течение недель, а не растягиваться на месяцы, резюмируют авторы.







• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





