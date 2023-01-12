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Вице-спикер парламента Грузии раскритиковал заявление Подоляка


12.01.2023   18:59


Вице-спикер парламента Грузии Гия Вольский ответил на заявление советника руководителя Офиса президента Украины Михаила Подоляка о том, что «грузинский народ совершил ошибку, выбрав себе такое правительство» и что грузинские власти поддерживают Россию.

«Заявление Подоляка бесстыдно. Если после принятия Грузией важных политических решений по отношению к России, он не догадался, на чей стороне Грузия, он либо бесстыдно продолжает политику «Национального движения», что не удивительно, или же практически не видит ничего, что происходит вокруг Украины.

У нас нет танков, чтобы отправить Украине. У нас есть электрогенераторы и определенный ресурс гуманитарной помощи, что мы и предоставляем», — заявил политик.


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