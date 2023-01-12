

Гарибашвили: Армения стала шестым торговым партнером Грузии

12.01.2023 19:24





«У нас многовековое добрососедство и братство, сегодняшняя встреча станет еще одним шагом вперед с точки зрения экономического прогресса, внедрения инноваций и продвижения наших стран, и всего этого можно достичь только в условиях мира и региональной стабильности», — заявил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили во время выступления на заседании Межправительственной экономической комиссии Грузия-Армения.



Как отметил глава правительства, между правительствами наблюдается довольно позитивная динамика. По его словам, в прошлом году товарооборот увеличился примерно на 70% и превысил миллиард долларов, таким образом, Армения стала шестым торговым партнером Грузии.



По словам Ираклия Гарибашвили, правительство и народ Грузии заинтересованы в долгосрочном мире в регионе. Глава правительства рассказал об инициативе платформы мирного соседства.



«Наше правительство и наша страна, наш народ заинтересованы в долгосрочном мире в регионе. С этой целью я хотел бы еще раз подчеркнуть, что у нас есть инициатива по созданию платформы мирного соседства, и, конечно, я хотел бы отметить, что этот формат не заменит другие форматы и инициативы. Напротив, я думаю, что это поможет еще больше укрепить возможности для установления долгосрочного мира и стабильности в регионе, поскольку я хотел бы еще раз подчеркнуть, что без мира и стабильности невозможно добиться сильного, долгосрочного экономического роста и процветания наших народов“, – заявил премьер-министр Грузии.







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