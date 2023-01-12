

Граждане Грузии и Армении будут пересекать границу двух стран по биометрическим удостоверениям личности

12.01.2023 19:27





В Ереване состоялось заседание Межправительственной экономической комиссии двух стран под председательством премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили и Премьер-министра Республики Армения Никола Пашиняна.



Заседание открыли Ираклий Гарибашвили и Никол Пашинян.



После заседания Межправительственной экономической комиссии премьер-министры Грузии и Республики Армения подписали документ, согласно которому безвизовый режим между Грузией и Республикой Армения был еще более упрощен и отныне граждане будут пересекать границу по биометрическим удостоверениям личности.



Также был подписан протокол 12-го заседания Межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству между двумя странами. В заседании комиссии приняли участие члены правительств Грузии и Республики Армения, а также представители соответствующих ведомств.







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