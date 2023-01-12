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Адвокат Саакашвили провел встречу в Посольстве Украины
12.01.2023 20:22
Адвокат Михеила Саакашвили Шалва Хачапуридзе встретился с Временным поверенным в делах Украины в Грузии Андреем Касьяновым.
После встречи юрист рассказал, что в посольстве интересовались тем, какие государства могут повлиять на разрешение вопроса о переводе Саакашвили на лечение.
Хачапуридзе отметил, что среди таких стран назвал Францию, США, Англию, Турцию и Германию, не назвал он Польшу, представители которой выразили готовность принять Саакашвили.
В посольстве, по словам адвоката, заявили, что Саакашвили является гражданином Украины и Киев сделает всё, в рамках закона, для его перевода на лечение.
Также, Хачапуридзе заявил, что представители украинской стороны также интересовались тем, имеет ли президент Грузии Саломе Зурабишвили право на помилование Саакашвили.
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