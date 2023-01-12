

Роман Гоциридзе о «списке Магнитского» для Саакашвили

12.01.2023 22:09





Гораздо важнее попадание в «список Магнитского», этот глобальный акт, чем начинать составлять отдельный список Михаила Саакашвили, - заявил в передаче «Ньюсрум дня» на телеканале «Палитраньюс» один из лидеров «Национального движения» Роман Гоциридзе.



По словам Романа Гоциридзе, если начнется составление отдельного «списка Саакашвили», то процесс растянется во времени и будет гораздо сложнее осуществимым процедурно.



«Сегодня любая европейская страна признает санкцирование людей, попавших в американский «список Магнитского», но пошли еще дальше. Например, Канада, Великобритания, Латвия, Литва, Эстония приняли собственный закон. Можно считать, что попадание в «список Магнитского», в этот глобальный акт гораздо важнее, чем начать составлять отдельный список Михаила Саакашвили, которому нужны отдельные процедуры, тогда в Конгрессе должен быть принят отдельный закон и т.д. Это, естественно, растянется и во времени, и никто не имеет такой цели, чтобы только называлось «списком Саакашвили», потому что «список Магнитского» гораздо более узнаваем и гораздо легче осуществим процедурно», — заявил Роман Гоциридзе.



По словам Романа Гоциридзе, лучше, чтобы в «список Магнитского» в первую очередь, попали судьи и прокуроры.



«Я думаю, что нужен прецедент. Не имеет значения, попадет ли туда сейчас министр юстиции. Министр юстиции является членом правительства и политической фигурой, и, конечно же, его попадание в список имеет абсолютно иного рода воздействие и иное влияние, в том числе образуется другая платформа отношения наших международных партнеров к власти Грузии, в том числе финансовая помощь, помощь в военной сфере и т.д. Поэтому лучше начать с непосредственных исполнителей, а не с заказчиков. Один будет, два или пять, не имеет значения, должен произойти прецедент. Какой-либо фигурант политических преследований из Грузии должен оказаться в «списке Магнитского», должен быть проложен путь для попадания в этот список, и потом в него попадут очень многие, и, естественно, там очутится и Иванишвили. Поэтому адвокаты должны выбирать тот метод, который лучше с прагматической точки зрения. В том числе, исходя из интересов страны, желательно начинать не с министров, а в первую очередь судей и прокуроров», - сказал Роман Гоциридзе.





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