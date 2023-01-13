

«Cписок Магнитского» будет иметь обжигающий эффект - адвокат Саакашвили

13.01.2023 12:22





По заявлению адвоката экс-президента Грузии Михаила Саакашвили Шалвы Хачапуридзе, работа над «списком Магнитского» еще не завершена.



Как сообщил Хачапуридзе «IPN», составленный ими список должен быть отправлен американскому юристу и группе, работающей за границей.



По словам адвоката, «список Магнитского» будет иметь обжигающий эффект.



«Михаил Саакашвили видел этот список, и сейчас он направляется американскому адвокату в Америке и той группе, которая работает за границей, и эта группа придаст ему окончательный вариант, но работа будет продолжаться. Этот список уточняется, и назвать точную цифру будет трудно, поскольку она то уменьшается, то увеличивается в зависимости от достаточности доказательств и т.д. Цель этого списка - обжигающий эффект, и он обязательно будет», - заявил Хачапуридзе.





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