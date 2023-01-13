

Бибилашвили: Мы по инерции думаем, что у нас все еще демократическое государство

13.01.2023 14:31





По инерции мы думаем, что у нас все еще демократическое государство, но мы находимся в фундаментально другого типа государстве. В стране идет полномасштабная пророссийская кампания, - об этом представитель «Центра Чавчавадзе» Заза Бибилашвили заявил в передаче «Ньюсрум» на телеканале «Палитраньюс».



По его же словам, экс-премьер-министр Грузии Бидзина Иванишвили практически полностью раскрыл карты через партию «Сила народа».



«Мне очень жаль, что этот фланг [«Национальное движение»] очень часто оправдывает то, что говорит правящая «Грузинская мечта». Хотелось бы, чтобы внутрипартийная тема не переводилась в подобные факты, когда представители оппозиции повторяют «клише «Грузинской мечты», чтобы очернить друг друга.



Ситуация очень сложная, и в значительной степени она имеет субъективные причины, поскольку одно дело то, что делает власть, а другое то, что мы ей противопоставляем.



Сегодня мы по инерции думаем, что у нас все еще демократическое государство, что, мол, если мы предложим видение людям и если они проголосуют за нас, то что-то изменится, но мы находимся в фундаментально другого типа государстве. Бидзина Иванишвили почти полностью раскрыл карты через партию «Сила народа». В стране идет полномасштабная пророссийская кампания. В тех условиях, когда ЕС представил нам 12 рекомендаций, и мы должны сделать все, чтобы их выполнить, Гарибашвили то в Аравии, то в Средней Азии, то сейчас - в Армении, и единственная страна в Европе, в которую он осмелился отправиться, это та, где режим прокаженного Урбана», - заявил Заза Бибилашвили.





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