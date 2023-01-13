

В Украине начали расследование отравления Саакашвили - Мать экс-президента

13.01.2023 15:29





Мать экс-президента Грузии Михаила Саакашвили Гиули Аласания посетила Саакашвили в клинике «Вивамед».



Как сообщил журналистам Гиули Аласания после выхода из клиники, здоровье Саакашвили неважное. По ее словам, процессы, характерные для кахексии, продолжаются.



Кроме того, по словам Аласания, украинское правосудие начало расследование возможного отравления Саакашвили. Мать экс-президента отметила, что ей об этом сообщили напрямую.



«Украинское правосудие очень активно. Они начали расследование его отравления. Украина начала расследование. Мне напрямую сообщили, что началось расследование. Официально оно началось в Киеве», — заявила Гиули Аласания.



Что касается так называемого списка Магнитского, по словам Гиули Аласания, она никак не участвует в этом процессе.







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