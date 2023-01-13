

Давид Бакрадзе: Жители оккупированных Россией Абхазии и Цхинвали сталкиваются с нарушениями прав человека

13.01.2023 17:35





На заседании Совета Безопасности ООН состоялись открытые дебаты по вопросу верховенства закона. Основными темами дебатов были агрессия России против Украины и ядерная программа Северной Кореи.



На сессии выступил посол Грузии в ООН Давид Бакрадзе, который говорил о грубых нарушениях международного права со стороны России, включая оккупацию регионов Грузии и военные действия против Украины.



Как заявил в своем выступлении на заседании Совета безопасности посол Грузии в ООН Давид Бакрадзе, необходимость защиты и укрепления верховенства закона в равной степени касается всех государств.



По его словам, печально, что основные принципы международного права, в том числе принципы суверенитета и территориальной целостности, грубо нарушаются, что постоянно угрожает глобальному миру.



«Хочу привести в пример мою страну, где грузинские регионы — Абхазия и Цхинвали, оккупированы Россией, а их жители до сих пор страдают от нарушений прав человека и дискриминации.



Серьезные нарушения норм и принципов международного права также продолжаются военной агрессией России против Украины, которую Грузия решительно осуждает.



Вызывает крайнюю обеспокоенность то, что нормы и принципы международного права, которые мы все обязаны соблюдать, все время нарушаются постоянным членом Совета Безопасности ООН, главной обязанностью которого является и должен быть Договор о глобальной безопасности.



Призываем Россию выполнить временные меры Международного суда ООН от 16 марта 2022 года, немедленно прекратить агрессию и вывести свои военные силы и технику со всей территории Украины», — заявил Давид Бакрадзе.







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