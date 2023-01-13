Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Давид Бакрадзе: Жители оккупированных Россией Абхазии и Цхинвали сталкиваются с нарушениями прав человека


13.01.2023   17:35


На заседании Совета Безопасности ООН состоялись открытые дебаты по вопросу верховенства закона. Основными темами дебатов были агрессия России против Украины и ядерная программа Северной Кореи.

На сессии выступил посол Грузии в ООН Давид Бакрадзе, который говорил о грубых нарушениях международного права со стороны России, включая оккупацию регионов Грузии и военные действия против Украины.

Как заявил в своем выступлении на заседании Совета безопасности посол Грузии в ООН Давид Бакрадзе, необходимость защиты и укрепления верховенства закона в равной степени касается всех государств.

По его словам, печально, что основные принципы международного права, в том числе принципы суверенитета и территориальной целостности, грубо нарушаются, что постоянно угрожает глобальному миру.

«Хочу привести в пример мою страну, где грузинские регионы — Абхазия и Цхинвали, оккупированы Россией, а их жители до сих пор страдают от нарушений прав человека и дискриминации.

Серьезные нарушения норм и принципов международного права также продолжаются военной агрессией России против Украины, которую Грузия решительно осуждает.

Вызывает крайнюю обеспокоенность то, что нормы и принципы международного права, которые мы все обязаны соблюдать, все время нарушаются постоянным членом Совета Безопасности ООН, главной обязанностью которого является и должен быть Договор о глобальной безопасности.

Призываем Россию выполнить временные меры Международного суда ООН от 16 марта 2022 года, немедленно прекратить агрессию и вывести свои военные силы и технику со всей территории Украины», — заявил Давид Бакрадзе.


Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ
﻿
Политика Конфиденциальности
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: [email protected]; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна