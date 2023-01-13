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Президент Грузии помиловала 9 осужденных
13.01.2023 17:40
Президент Грузии Саломе Зурабишвили помиловала 9 осужденных.
В информации, распространенной администрацией президента, говорится, что они полностью освобождены от дальнейшего отбывания наказания в виде лишения свободы в пенитенциарном учреждении.
Как отмечается в сообщении, помилованные осужденные сегодня же покинут пенитенциарные учреждения.
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