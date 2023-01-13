

Президент Грузии помиловала 9 осужденных

13.01.2023 17:40





Президент Грузии Саломе Зурабишвили помиловала 9 осужденных.



В информации, распространенной администрацией президента, говорится, что они полностью освобождены от дальнейшего отбывания наказания в виде лишения свободы в пенитенциарном учреждении.



Как отмечается в сообщении, помилованные осужденные сегодня же покинут пенитенциарные учреждения.





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