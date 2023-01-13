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Процесс избрания председателя ЕНД начнется сегодня


13.01.2023   17:44


Одна из представителей «Национального движения» Нино Квитаишвили поясняет, что процесс избрания председателя партии будет полностью тайным, а результаты общественность узнает утром 30 января, когда завершится процедура голосования.

Как она сообщила журналистам, процедура голосования начнется 28 января с 10:00 утра и завершится 30 января.

«Сам процесс регистрации будет проходить с сегодняшнего дня до 10:00 утра 26 января. Хочу ответственно заявить, что процесс, связанный как со списком избирателей, так и с процедурой голосования, т.е. какой избиратель какого кандидата поддерживал, общественности известен не будет. Процесс будет полностью тайным, а результаты станут известны обществу утром 30 января, когда завершится процедура голосования. Процедура голосования будет длиться 48 часов, с 10:00 28 января до 10:00 30 января», - заявила Квитаишвили.


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