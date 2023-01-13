

В правящей партии не видят связи между делом Саакашвили и «Списком Магнитского»

13.01.2023 18:24





«Не существует никаких предпосылок для того, чтобы говорить о схожести дела Саакашвили с делом Магнитского», — заявил председатель парламентского комитета по защите прав человека Михаил Сарджвеладзе.



По его словам, это не что иное, как пиар-ход.



«Говорить о каком-либо списке и искать параллели — полный нонсенс. Нет никаких предпосылок для того, чтобы говорить о том, что дело Саакашвили похоже на дело Магнитского. Исключено, чтобы кто-то объяснил объективным критерием, какая здесь может быть параллель. Это не что иное, как пиар-ход», — заявил Михаил Сарджвеладзе.



Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили написал письмо автору «Списка Магнитского» Биллу Браудеру, в котором просит «помочь местным грузинским группам, не дожидаясь летального исхода, заранее составить новый «Список Магнитского». Билл Браудер ответил Саакашвили, что «его команда подготовит документы о том, кто несет ответственность за отравление и пытки, и сделает все, чтобы западные правительства обратили на это внимание».



В «Национальном движении» и адвокат Саакашвили Шалва Хачапуридзе заявили, что работа над «Списком Магнитского» уже началась.







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