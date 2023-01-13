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Сейм Польши принял резолюцию в отношении Михаила Саакашвили
13.01.2023 19:24
Сейм Польши принял резолюцию, призывающую международное сообщество спасти жизнь и здоровье бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили. Информацию об этом распространяют польские СМИ.
В резолюции содержится призыв к властям Грузии немедленно дать возможность Михаилу Саакашвили пройти необходимое лечение.
Проект резолюции был представлен президиумом Сейма и зачитан заместителем председателя Сейма Малгожатой Гошевской. За документ проголосовали 438 депутатов, 8 выступили против, один законодатель воздержался.
Депутаты отметили, что существует информация о драматическом состоянии здоровья Михаила Саакашвили, в том числе о медицинских диагнозах, подтверждающих резкое ухудшение его здоровья. В документе отмечается, что по рекомендации врача Михаил Саакашвили нуждается в срочном специализированном лечении, что невозможно из-за отсутствия в Грузии соответствующих медицинских учреждений.
Польские политики отмечают весомый вклад Михаила Саакашвили в формирование проевропейских настроений грузин, результатом чего стала заявка властей Грузии на вступление в Евросоюз в 2022 году.
А также, как говорится в резолюции, Саакашвили заявляет, что после лечения и полной реабилитации, он готов вернуться в страну и предстать перед судом.
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