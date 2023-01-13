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Церетели: Санкции в отношении какого-либо сотрудника тюрьмы или врача не возымеют эффекта
13.01.2023 20:03
Заявления самого Браудера и то, что работа над этим вопросом начата, разумеется, очень показательны, но я не знаю, насколько это повлияет на Иванишвили или «Грузинскую мечту» и власти, - об этом заявил председатель политсовета «Европейской Грузии» Гиги Церетели в передаче «Ньюсрум дня» на телеканале «Палитраньюс», говоря о «списке Магнитского».
По словам Гиги Церетели, этот процесс пока не воздействует на Иванишвили, но это не значит, что это не случится и в будущем.
Что же касается состава списка, по мнению Гиги Церетели, если в список не включены фамилии значительных политиков, то введение санкций в отношении какого-либо сотрудника тюрьмы или врача не возымеет эффекта.
«Если мы говорим о каком-то списке и фамилиях, естественно, без внесения политиков этот список не может быть составлен и не будет иметь того веса. Правду говоря, введение санкций в отношении какого-либо сотрудника тюрьмы или врача не возымеет эффекта, хотя послужит примером для всех, что у такого поведения есть своя цена и наказание. Главное — это крупные, значительные политические фамилии, которые предположительно должны быть в этом списке, если такой список будет», - заявил Гиги Церетели.
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