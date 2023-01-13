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В Грузии началась регистрация избирателей на выборы председателя ЕНД
13.01.2023 22:56
Началась регистрация избирателей на выборы председателя «Единого национального движения» (ЕНД). Она продлится до 10 часов 26 января.
По заявлению партии, это будет электронное голосование с использованием системы «Blockchain».
В «Нацдвижении» заверили, что тайна голосования будет обеспечена.
Видео-инструкция по регистрации доступна на официальной странице Facebook. В случае возникновения вопросов или проблем по регистрации, следует обратиться по горячей линии 032 2 47 11 55, с 12:00 до 20:00 часов.
Голосование начнётся в 10:00 часов 28 января и завершится в 10:00 часов 30 января.
На пост председателя партии претендуют Ника Мелия, Леван Хабеишвили, Гиорги Мумладзе и Нона Мамулашвили.
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