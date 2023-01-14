

Майкл Макфол: смерть Саакашвили в тюрьме отразится на судьбе Грузии

14.01.2023 00:02





Если Михаил Саакашвили умрет в тюрьме, это отразится на судьбе Грузии. Об этом в интервью грузинской службе «Голоса Америки» заявил бывший посол США в России Майкл Макфол. Он вновь призвал власти Грузии обеспечить защиту прав экс-президента.



«Я на 100% уверен, что, если Саакашвили умрет в тюрьме, то это будет определяющим для судьбы Грузии. Когда будут спрашивать, чем славится Грузия, в ответ скажут, что это страна, где в тюрьму посадили одного из бывших президентов и он там умер. Меня беспокоят негативные последствия его смерти в тюрьме. Этого нужно избежать любой ценой. Если он здоров, надеюсь нам покажут доказательства. Это был бы хороший шаг, чтобы продемонстрировать миру, что ему не угрожает серьезная опасность, как предполагают некоторые врачи».



Дипломат и координатор созданной Владимиром Зеленским Международной рабочей группы по санкциям против России также предположил, что Тбилиси может помогать Москве обходить ограничения. По его словам, в 2023 году этому вопросу будет уделяться больше внимания.



«Трагично, что Евросоюз предоставил статус кандидата [на вступление в ЕС] Молдове и Украине, но не Грузии. Думаю, это доказательство того, что Европа и США видят состояние демократии в Грузии. Что касается помощи России в обходе санкций, в 2023 году исправлению изъянов санкционного режима будет уделяться гораздо больше внимания. Больше внимания будет уделяться таким странам, как Беларусь и Грузия, которые, по оценке аналитиков, помогают России избежать санкций», — сказал бывший посол США в России.



Ранее Майкл Макфол опубликовал колонку в The Washington Post , в которой призвал мировых лидеров спасти Михаила Саакашвили. В материале под названием «Мир не должен позволить экс-президенту Грузии умереть в тюрьме» отмечается, что пока все справедливо сосредоточены на войне в Украине, Путин продолжает продвигать дестабилизирующую и антидемократическую повестку в других частях света.





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