

В Тбилиси почтили память героев, погибших во время трагических событий 13 января 1991 года в Вильнюсе

14.01.2023 00:28





В Вильнюсском сквере в Тбилиси прошло мероприятие посвященное памяти героев, погибших во время трагических событий 13 января 1991 года в Вильнюсе.



Информацию об этом распространяет посольство Литвы в Грузии.



«При организации посольства Литовской Республики в Грузии и литовской общины, друзей посольства, сегодня в Вильнюсском сквере в Тбилиси состоялось мероприятие, посвященное трагическим событиям 13 января 1991 года в Вильнюсе и памяти героев, погибших в тот день.



В этот день тысячи литовцев выступили против советской репрессивной машины, пытавшейся захватить власть в Литве через несколько месяцев после провозглашения Литвой восстановления независимости.



В результате жестоких действий советских войск погибло 14 человек, многие получили ранения. События 13 января 1991 года отмечаются сегодня как День защитников свободы. Представители литовской общины и посольства в Грузии зажгли свечи, символический костер и исполнили гимн Литвы в память о жертвах. Участники мероприятия были одеты в национальную символику и/или цвета Литвы», — отмечается в информации посольства.





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