

Премьер-министр поздравил с Днем государственного флага Грузии

14.01.2023 11:28





Сегодня день государственного флага Грузии, одного из важнейших знаков грузинской государственности и нашего национального символа. Поздравляю всех с сегодняшним днем, - об этом пишет в Facebook премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили.



Как отмечает глава правительства, флаг Грузии хранит драгоценную историю, которая дорога и является предметом гордости для каждого гражданина.



«Сегодня день государственного флага Грузии, одного из важнейших знаков грузинской государственности и нашего национального символа. Поздравляю всех с этим днем!



Выражение нашей самобытности, национального духа и уникальной культуры - наш флаг хранит историю, которая дорога для каждого гражданина и которой каждый гордится. Наш флаг объединяет историю нашей страны и народа, те ценности, которые мы защищали на протяжении веков и будем защищать всегда.



Наш народ упорно трудился, чтобы прийти к сегодняшнему дню, и у нас есть такие достижения, благодаря которым мы продолжаем двигаться вперед и строить лучший завтрашний день.



С особым почтением и уважением поздравляю с Днем государственного флага защитников мира и единства нашей страны, наших героических военных и тех, на чью службу всегда опирались честь и светлое будущее нашей страны», - отметил премьер.





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