|
|
|
Премьер-министр поздравил с Днем государственного флага Грузии
14.01.2023 11:28
Сегодня день государственного флага Грузии, одного из важнейших знаков грузинской государственности и нашего национального символа. Поздравляю всех с сегодняшним днем, - об этом пишет в Facebook премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили.
Как отмечает глава правительства, флаг Грузии хранит драгоценную историю, которая дорога и является предметом гордости для каждого гражданина.
«Сегодня день государственного флага Грузии, одного из важнейших знаков грузинской государственности и нашего национального символа. Поздравляю всех с этим днем!
Выражение нашей самобытности, национального духа и уникальной культуры - наш флаг хранит историю, которая дорога для каждого гражданина и которой каждый гордится. Наш флаг объединяет историю нашей страны и народа, те ценности, которые мы защищали на протяжении веков и будем защищать всегда.
Наш народ упорно трудился, чтобы прийти к сегодняшнему дню, и у нас есть такие достижения, благодаря которым мы продолжаем двигаться вперед и строить лучший завтрашний день.
С особым почтением и уважением поздравляю с Днем государственного флага защитников мира и единства нашей страны, наших героических военных и тех, на чью службу всегда опирались честь и светлое будущее нашей страны», - отметил премьер.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: [email protected]; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна