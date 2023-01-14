

Яго Хвичия: Нет смысла готовить «список Магнитского» потому, что Миша - не Магнитский

14.01.2023 12:16





Нет смысла готовить «список Магнитского» потому, что Миша - не Магнитский, - об этом лидер «Гирчи» Яго Хвичия заявил в передаче «360 градусов» на телеканале «Палитраньюс».



По словам Яго Хвичия, между третьим президентом Грузии Михаилом Саакашвили и Магнитским много различий, в частности, то, что Магнитского убили, а Саакашвили – жив.



«Магнитский мертв, а ты жив, начинай искать отличия отсюда. Затем, он был адвокатом, а ты – президент. Он был в России, а ты в Грузии. Он что-то сделал в связи с коррупционными схемами, а тебе самому вменяют это», - заявил Яго Хвичия.



Как пояснил Хвичия, он не верит, что Михаила Саакашвили отравили. По его словам, Михаил Саакашвили страдает от пребывания в тюрьме и для него это может быть равносильно пытке.



«Я не верю, что Михаила Саакашвили целенаправленно травят, в это трудно поверить. На мой взгляд, несмотря на это, стоит вопрос об отправке Михаила Саакашвили на лечение за границу. Если бы они травили Михаила Саакашвили, и это было бы главным аргументом, то за полтора года его бы как как-нибудь уже отравили. Я верю, что Михаил Саакашвили страдает от пребывания в тюрьме, и для него это может быть равносильно пытке», - заявил Яго Хвичия.





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