

Госдепартамент США внимательно следит за ситуацией, связанной с Михаилом Саакашвили

14.01.2023 13:10





Соединенные Штаты внимательно наблюдают за ситуацией, связанной с Михаилом Саакашвили, особенно за состоянием его здоровья, - об этом заявил главный заместитель пресс-спикера Госдепартамента США Ведант Патель.



Представителю Госдепартамента задали вопрос, соглашается ли правительство США с идеей Украины, которая попросила правительство Грузии перевести бывшего президента Михаила Саакашвили на лечение в Украину.



«Не могу сказать вам ничего нового по этому вопросу, кроме того, что мы говорили в прошлый раз. Мы по-прежнему глубоко обеспокоены и уделяем большое внимание этой ситуации, особенно состоянию его здоровья», - отметил Ведант Патель.





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