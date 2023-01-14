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Госдепартамент США внимательно следит за ситуацией, связанной с Михаилом Саакашвили
14.01.2023 13:10
Соединенные Штаты внимательно наблюдают за ситуацией, связанной с Михаилом Саакашвили, особенно за состоянием его здоровья, - об этом заявил главный заместитель пресс-спикера Госдепартамента США Ведант Патель.
Представителю Госдепартамента задали вопрос, соглашается ли правительство США с идеей Украины, которая попросила правительство Грузии перевести бывшего президента Михаила Саакашвили на лечение в Украину.
«Не могу сказать вам ничего нового по этому вопросу, кроме того, что мы говорили в прошлый раз. Мы по-прежнему глубоко обеспокоены и уделяем большое внимание этой ситуации, особенно состоянию его здоровья», - отметил Ведант Патель.
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