

Президент Грузии отметила День государственного флага со студентами

14.01.2023 20:08





По случаю Дня государственного флага в президентском дворе Орбелиани состоялась торжественная церемония поднятия государственного флага под аккомпанемент государственного гимна в исполнении военного оркестра Министерства обороны Грузии.



По информации администрации президента Грузии, в связи с праздником Саломе Зурабишвили встретилась во дворце Орбелиани со студентами и обратилась к ним с речью.



«Очень важно, что вы сегодня участвуете в этом мероприятии, потому что это ваш флаг. Этот дворец тоже принадлежит государству и каждому из вас, таким образом, существует еще одна связь между народом и государством. Это также следует подчеркнуть. Еще раз поздравляю!» — сказала президент Грузии.



На мероприятии наряду со студентами также присутствовали представители Совета геральдики и советники президента.







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