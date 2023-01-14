

Здания администрации правительства украсили инсталляцией флага Грузии

14.01.2023 21:18





В честь Дня государственного флага Грузии фасад здания администрации правительства подсветили инсталляцией флага Грузии.



Согласно решению Государственного совета геральдики, с 2012 года День государственного флага Грузии отмечается ежегодно 14 января.



Информацию распространяет аппарат правительства Грузии.







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