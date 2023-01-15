

Правительство начинает регулирвать верхний ценовой предел на медикаменты

15.01.2023 11:35





С сегодняшнего дня будут определяться референтные цены на медикаменты, а с 15 февраля все компании, импортеры, дистрибьюторы и розничные торговцы будут обязаны устанавливать максимальный верхний предел по этим ценам.



Информацию об этом распространяет Министерство здравоохранения Грузии.



По заявлению министра здравоохранения Зураба Азарашвили, фармацевтическому сектору дается срок для пересмотра цен до 31 января.



Если сектор представит обоснованные аргументы по ценам на какое-либо лекарство, его рассмотрит специальный совет, созданный при министерстве.



По словам министра, установление референтных цен является одним из компонентов реформы, цель которой – обеспечить граждан максимально доступными и качественными здравоохранением и медикаментами.



Министр также рассказал о механизмах контроля и исполнения, и отметил, что к нарушителям регуляций будут применяться различного рода санкции.



Это очень важный механизм не только для целей справочных цен, но и для целей, связанных с выпиской электронных рецептов, перемещением лекарств по стране, чтобы не создавать искусственный дефицит и т.д., - сказал Зураб Азарашвили.



По словам министра здравоохранения, ведомство параллельно работает над созданием системы прослеживаемости лекарств.



По его же пояснению, через эту систему любой человек, а также регулятор сможет легко получать информацию, связанную с лекарством, через штрих-код.



По словам Зураба Азарашвили, это станет еще одним важным рычагом контроля над оборотом фальсифицированных и просроченных лекарств.





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