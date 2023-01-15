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Ираклий Гарибашвили соболезнует в связи со смертью Бубы Кикабидзе
15.01.2023 16:01
Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили выразил соболезнование в связи со смертью Вахтанга (Бубы) Кикабидзе.
«Скорблю из-за кончины выдающегося грузинского артиста — актера и певца Бубы Кикабидзе.
Для многих поколений нашей страны его имя как актера связано со многими любимыми персонажами, которые выдержали испытание временем и еще долго будут радовать зрителей.
Сочувствую его семье, родственникам и друзьям», — говорится в соболезновании Ираклия Гарибашвили.
Певец, киноактёр, режиссёр, сценарист, народный артист Грузии Вахтанг (Буба) Кикабидзе скончался в возрасте 84 лет.
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