

Ираклий Гарибашвили соболезнует в связи со смертью Бубы Кикабидзе

15.01.2023 16:01





Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили выразил соболезнование в связи со смертью Вахтанга (Бубы) Кикабидзе.



«Скорблю из-за кончины выдающегося грузинского артиста — актера и певца Бубы Кикабидзе.



Для многих поколений нашей страны его имя как актера связано со многими любимыми персонажами, которые выдержали испытание временем и еще долго будут радовать зрителей.



Сочувствую его семье, родственникам и друзьям», — говорится в соболезновании Ираклия Гарибашвили.



Певец, киноактёр, режиссёр, сценарист, народный артист Грузии Вахтанг (Буба) Кикабидзе скончался в возрасте 84 лет.







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