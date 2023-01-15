

Зеленский: Вахтанг Кикабидзе - Великий человек великого народа

15.01.2023 20:27





Президент Украины Владимир Зеленский откликается на смерть Вахтанга (Бубы) Кикабидзе.



Как пишет Зеленский, он был великим человеком великого народа.



«Вахтанг Кикабидзе. Друг, который всегда был рядом. Великий человек великого народа. Легенда, на которую мы все равнялись. Светлая память художнику и соболезнования близким», - пишет Зеленский.





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