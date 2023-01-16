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За 48 часов на выборах председателя ЕНД зарегистрировались 7 173 избирателя - Мелия
16.01.2023 11:08
Председатель «Единого национального движения» Ника Мелия заявляет, что для участия во внутрипартийных выборах за 48 часов зарегистрировались 7173 избирателя.
По его информации, регистрация продолжится до 10:00 26 января.
«Обеспечивается тайна списка зарегистрированных избирателей и голосования, а значит, ни у кого не будет информации о том, какой выбор сделал избиратель (за кого он проголосовал).
Выборы председателя, непосредственно голосование начнется: 28 января в 10:00 и закончится 30 января в 10:00», - сообщил Ника Мелия в Facebook.
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