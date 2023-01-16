

За 48 часов на выборах председателя ЕНД зарегистрировались 7 173 избирателя - Мелия

16.01.2023 11:08





Председатель «Единого национального движения» Ника Мелия заявляет, что для участия во внутрипартийных выборах за 48 часов зарегистрировались 7173 избирателя.



По его информации, регистрация продолжится до 10:00 26 января.



«Обеспечивается тайна списка зарегистрированных избирателей и голосования, а значит, ни у кого не будет информации о том, какой выбор сделал избиратель (за кого он проголосовал).



Выборы председателя, непосредственно голосование начнется: 28 января в 10:00 и закончится 30 января в 10:00», - сообщил Ника Мелия в Facebook.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





