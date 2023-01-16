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Пашинян направил письмо с соболезнованиями Гарибашвили в связи со смертью Вахтанга Кикабидзе


16.01.2023   11:25


Премьер-министр Армении Никол Пашинян направил премьер-министру Грузии Ираклию Гарибашвили письмо с соболезнованиями в связи со смертью Вахтанга Кикабидзе.

Информацию распространяют армянские СМИ.

«Ваше превосходительство!

С глубокой болью узнал о кончине Вахтанга Кикабидзе.

Выражаю свои соболезнования семье Вахтанга Кикабидзе, его родным и дружественному грузинскому народу.

Оставленное Кикабидзе наследие останется навечно в истории культуры и уникальным образом символизирует также дружбу армянского и грузинского народов», — отмечается в телеграмме соболезнования Пашиняна.

Певец, киноактёр, режиссёр, сценарист, народный артист Грузии Вахтанг (Буба) Кикабидзе скончался в возрасте 84 лет.


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