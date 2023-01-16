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Пашинян направил письмо с соболезнованиями Гарибашвили в связи со смертью Вахтанга Кикабидзе
16.01.2023 11:25
Премьер-министр Армении Никол Пашинян направил премьер-министру Грузии Ираклию Гарибашвили письмо с соболезнованиями в связи со смертью Вахтанга Кикабидзе.
Информацию распространяют армянские СМИ.
«Ваше превосходительство!
С глубокой болью узнал о кончине Вахтанга Кикабидзе.
Выражаю свои соболезнования семье Вахтанга Кикабидзе, его родным и дружественному грузинскому народу.
Оставленное Кикабидзе наследие останется навечно в истории культуры и уникальным образом символизирует также дружбу армянского и грузинского народов», — отмечается в телеграмме соболезнования Пашиняна.
Певец, киноактёр, режиссёр, сценарист, народный артист Грузии Вахтанг (Буба) Кикабидзе скончался в возрасте 84 лет.
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