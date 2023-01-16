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Правительство Грузии опубликовало список лекарств, для которых установлен потолок цен
16.01.2023 11:51
Правительство Грузии опубликовало список лекарств, для которых с 15 января установлены референтные цены — стоимость, выше которой они не могут продаваться в аптеках.
Это 1300 медикаментов для лечения хронических и онкологических заболеваний. Сюда входят антибиотики, лекарства для лечения сердечно-сосудистых и легочных заболеваний, диабета, эпилепсии, и заболеваний щитовидной железы. Со списком можно ознакомиться здесь.
Министерство здравоохранения сообщило, что до 31 января фармацевтическому сектору дается время для оспаривания цен — специальный совет может их пересмотреть, если будут предоставлены обоснованные аргументы по конкретным препаратам.
К 15 февраля максимальный верхний предел отпускных цен должны установить все импортеры, дистрибьюторы и аптеки.
«Установление референтных цен является одним из компонентов реформы, цель которой – обеспечить граждан максимально доступными и качественными здравоохранением и медикаментами», — заявил глава Минздрава Зураб Азарашвили.
В случае продаж по завышенной цены Минздрав грозит применять санкции к нарушителям. Одновременно будет контролироваться ситуация, чтобы на рынке не создавался искусственных дефицит. Также Минздрав обещает, что будет сделано все, чтобы на рынок не поступали фальсифицированные и просроченные лекарства.
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