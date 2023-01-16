

Ильхам Алиев: Вахтанг Кикабидзе был большим другом Азербайджана

16.01.2023 12:06





Президент Азербайджана Ильхам Алиев выражает соболезнования в связи с кончиной Вахтанга (Бубы) Кикабидзе.



«Мы крайне опечалены известием о кончине великого сына грузинского народа, выдающегося певца, актера и режиссера Вахтанга Кикабидзе.



Имя Вахтанга Кикабидзе навсегда вписано в славную летопись советской и грузинской культуры. Благодаря своему многогранному таланту, высокому профессионализму, новому и неповторимому духу, принесенному им в искусство, Вахтанг Кикабидзе стал символом целой эпохи. Незабываемые образы, созданные им в кино, песни, спетые с оригинальным исполнительским мастерством, занимают особое место в сердце нескольких поколений.



Вахтанг Кикабидзе был большим другом Азербайджана. Его творчество всегда пользовалось любовью азербайджанского народа, а к его личности относились с большим уважением и симпатией. Он также внес существенный вклад в развитие культурных связей, укрепление дружеских и добрососедских отношений между Азербайджаном и Грузией.



Светлая память о выдающемся мастере и искреннем человеке Вахтанге Кикабидзе всегда будет жить в нашем сердце.



Разделяю ваше горе в связи с этой тяжелой утратой, от своего имени и от имени Мехрибан выражаю глубокие соболезнования», — отмечается в письме соболезнований Ильхама Алиева.



Певец, киноактёр, режиссёр, сценарист, народный артист Грузии Вахтанг (Буба) Кикабидзе скончался в возрасте 84 лет.







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