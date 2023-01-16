

Зарплата Генпрокурора Грузии увеличилась на 1 524 лари

16.01.2023 12:09





Генеральный прокурор Грузии Ираклий Шотадзе утвердил должностные оклады сотрудников прокуратуры Грузии, согласно которым с января 2023 года оклады в ведомстве увеличатся. С января прокуроры и следователи прокуратуры будут получать надбавку к зарплате.



Согласно новому приказу, оклад генерального прокурора [должностной оклад] увеличивается на 726 лари по сравнению с январем прошлого года и составит 7 986 лари.



Генпрокурор также получит доплату [10% от должностного оклада, что составляет 798 лари], то есть оклад Ираклия Шотадзе с января составит 8 784 лари.



Зарплата прокурора Аджарской Автономной Республики увеличится на 616 лари и составит 6 776 лари.



Согласно новому приказу, с января 2023 года:



- Заработная плата первого заместителя генерального прокурора [должностной оклад] составит 7 502 лари, заместителя генерального прокурора – 7 260 лари;

- Заработная плата прокурора Автономной Республики Абхазия — 5 566 лари, его заместитель будет получать — 4 345 лари;

- Заработная плата прокурора Тбилиси — 6 776 лари, его заместителя — 5 566 лари;

- Заработная плата прокурор округа — 6 776 лари, его заместителя — 5 566 лари;

- Заработная плата районного прокурора составит 5 324 лари, его заместителя — 4 268 лари.

- Зарплата стажеров в прокуратуре увеличилась на 96 лари, таким образом, с января их зарплата составит 1 056 лари.



Генпрокурор подписал еще один приказ, которым утвердил «размер и порядок выдачи премии за выслугу лет сотрудникам прокуратуры Грузии».



«Величина выслуги лет, установленная настоящим правилом, порядок и условия ее выдачи едины для прокуроров и следователей Генеральной прокуратуры Грузии, Абхазской и Аджарской Автономных республик, Тбилисской, районной и районной прокуратуры и специализированные прокуратуры», — говорится в документе.



В нем также указано, что «целью данного постановления является повышение мотивации сотрудников органов прокуратуры и обеспечение адекватного вознаграждения за их опыт/службу. Надбавка за выслугу лет назначается прокурорам и следователям прокуратуры, и не назначается стажерам прокуратуры, профессиональным гражданским служащим прокуратуры и лицам, работающим по трудовому договору».





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