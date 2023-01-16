|
|
|
Гарибашвили: В результате реформы стоимость лекарств снизится в среднем на 40%
16.01.2023 13:13
«В результате реформы, которая направлена на установление максимально предельной цены на лекарства, стоимость лекарств снизится в среднем на 40%», — написал в соцсети премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили.
По его словам, референтная цена будет поэтапно определена и для других лекарств.
«В начале прошлого года мы открыли турецкий фармацевтический рынок. После этого цены на лекарства в стране снизились на 60-80%. В результате открытия турецкого фармацевтического рынка население Грузии будет ежегодно сэкономит около 200 миллионов лари.
В целях дальнейшего повышения доступности лекарственных средств для населения мы начали новую реформу, направленную на установление максимального верхнего предела цены на лекарства.
На первом этапе референтная цена была установлена более чем для 1300 хронических и онкологических препаратов.
С 15 февраля фармацевтические компании больше не могут продавать лекарства по цене выше указанной. В результате реформы стоимость лекарств снизится в среднем на 40%. Референтная цена будет поэтапно установлена и для других лекарств», — отмечает Ираклий Гарибашвили.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: [email protected]; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна