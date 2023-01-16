

Гарибашвили: В результате реформы стоимость лекарств снизится в среднем на 40%

16.01.2023 13:13





«В результате реформы, которая направлена ​​на установление максимально предельной цены на лекарства, стоимость лекарств снизится в среднем на 40%», — написал в соцсети премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили.



По его словам, референтная цена будет поэтапно определена и для других лекарств.



«В начале прошлого года мы открыли турецкий фармацевтический рынок. После этого цены на лекарства в стране снизились на 60-80%. В результате открытия турецкого фармацевтического рынка население Грузии будет ежегодно сэкономит около 200 миллионов лари.



В целях дальнейшего повышения доступности лекарственных средств для населения мы начали новую реформу, направленную на установление максимального верхнего предела цены на лекарства.



На первом этапе референтная цена была установлена ​​более чем для 1300 хронических и онкологических препаратов.



С 15 февраля фармацевтические компании больше не могут продавать лекарства по цене выше указанной. В результате реформы стоимость лекарств снизится в среднем на 40%. Референтная цена будет поэтапно установлена и для других лекарств», — отмечает Ираклий Гарибашвили.





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