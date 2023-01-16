|
|
|
Премьер-министр Грузии примет участие во Всемирном экономическом форуме в Давосе
16.01.2023 15:28
Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили вместе с делегацией отправился в Швейцарию, где примет участие в ежегодном Всемирном экономическом форуме, проходящем в Давосе.
В рамках визита глава правительства проведет двусторонние встречи высокого уровня как с мировыми лидерами, так и с руководителями крупных международных компаний.
Планируется выступление премьер-министра на панельных дискуссиях.
В состав делегации Грузии, возглавляемой премьер-министром, входят вице-премьер, министр экономики и устойчивого развития Леван Давиташвили, министр иностранных дел Илья Дарчиашвили, руководитель администрации правительства Реваз Джавелидзе и специальный советник премьер-министра по иностранным инвестициям Вазил Худак.
Информацию распространяет администрация правительства.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: [email protected]; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна