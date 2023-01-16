

Премьер-министр Грузии примет участие во Всемирном экономическом форуме в Давосе

16.01.2023 15:28





Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили вместе с делегацией отправился в Швейцарию, где примет участие в ежегодном Всемирном экономическом форуме, проходящем в Давосе.



В рамках визита глава правительства проведет двусторонние встречи высокого уровня как с мировыми лидерами, так и с руководителями крупных международных компаний.



Планируется выступление премьер-министра на панельных дискуссиях.



В состав делегации Грузии, возглавляемой премьер-министром, входят вице-премьер, министр экономики и устойчивого развития Леван Давиташвили, министр иностранных дел Илья Дарчиашвили, руководитель администрации правительства Реваз Джавелидзе и специальный советник премьер-министра по иностранным инвестициям Вазил Худак.



Информацию распространяет администрация правительства.





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