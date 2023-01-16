

Михаил Саакашвили видит в заявлении «Силы народа» российски след - адвокат

16.01.2023 16:16





Адвокат экс-президента Грузии Михаила Саакашвили Валерий Гелбахиани заявляет, что разговор о покровителях Саакашвили является продолжением путинского нарратива.



Кроме того, по словам Гелбахиани, эксперты подтвердили, что процедура, которая сейчас идет, направлена ​​на физическое уничтожение Саакашвили.



В то же время, по оценке Валерия Гелбахиани, заявление «Силы народа» является непрямым призывом к власти вовремя освободить Саакашвили, и в этой части он их благодарит.



«Что касается покровителей или хозяев, то позавчера я слышал заявление господина Путина, который сказал, что Америка выдумывает Саакашвили, Зеленских и т. д., и мы должны бороться с этими выдуманными фигурами, мы покончили с одним и покончим с другим. То есть это продолжение путинского нарратива. Что касается того, что кто-то действительно планирует физически уничтожить Саакашвили, то мы неоднократно высказывали свое мнение по этому поводу, и эксперты подтвердили, что проводимая сейчас процедура направлена ​​на физическое уничтожение Саакашвили.



Все, что имело место во время задержания Саакашвили, а также с точки зрения последующего оказания ему медицинского обслуживания, полностью принадлежит и контролируется грузинскими властями. В одной части я хотел бы поблагодарить «Власть народа», потому что в их заявлении слышан непрямой призыв к властям вовремя освободить Саакашвили. Они не хотят, чтобы их обвиняли в его смерти, с чем я согласен», — заявил Валерий Гелбахиани.



На вопрос, — это заявление «Сила народа» сделала в целях превенции? — Валерий Гелбахиани ответил: «Нет, это не превенция этого, я вижу больше превенцию в том, чтобы с ним ничего не случилось, поэтому его надо отпустить».



Вместе с тем, после посещения Михаила Саакашвили в клинике «Вивамед», Валерий Гелбахиани проинформировал журналистов о позиции Михаила Саакашвили, согласно которой Саакашвили считает заявление «Силы народа» продолжением путинского нарратива. По словам Гелбахиани, Саакашвили усматривает в этом заявлении российский след.



«Он засмеялся и сказал, что это полная люстрация самих себя. То есть это продолжение того контекста и нарратива, о чем говорил господин Путин», — отметил Валерий Гелбахиани.







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