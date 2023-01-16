

Власти Грузии обещают отреагировать на «попытки саботажа» со стороны фармкомпаний

16.01.2023 17:30





Министр здравоохранения Грузии Зураб Азарашвили заявил, что у властей есть план на случай «попытки саботажа» со стороны фармацевтических компаний плана реформы цен медикаментов.



Он отметил, что после установления потолка цен на лекарства власти не ожидают их дефицита, но не исключают саботаж со стороны компаний.



Такое ожидание у властей есть в связи с прошлым опытом, рассказал министр. По его словам, несколько месяцев компании не завозили в Грузию турецкие лекарства в достаточном объеме.



С 15 февраля в Грузии будет устанавливаться максимальная цена на лекарства. О допущении исключений по конкретным препаратам решение примет специальный совет при Минздраве.





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