

Гига Бокерия: При режиме Иванишвили «виновные путинисты» неприкасаемы

16.01.2023 17:45





Лидер «Европейской Грузии» Гига Бокерия выступил с заявлением в связи со смягчением Апелляционным судом приговора осужденным по делу 5 июля. По его словам, при режиме Иванишвили «виновные путинисты» неприкасаемы, потому что его власть держится именно на них.



«Одним из вопросов является неправильное наказание этих преступников, солдат, совершивших это преступление. Они были несправедливо наказаны с самого начала, это должно было быть более суровое наказание. Сейчас наказание смягчили, наверное, еще больше смягчат.



Но второй, главный вопрос в том, что организаторы и лидеры этой путинской части режима Иванишвили совершенно неприкосновенны.



Это те самые люди, которые говорят по телевидению, что сделали бы это снова. Это те самые люди, которые публично поддерживают Путина против Украины, то есть Грузии, и эти люди совершенно неприкасаемы. Поэтому, если у кого-то еще остались иллюзии по поводу лица этого режима, то они должны хотя бы понимать, что лицо Иванишвили — это путинская пропаганда, настрой и дух, потому что на них он опирается, чтобы сохранить собственную власть за счет будущего нашей страны», — сказал Гига Бокерия.





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