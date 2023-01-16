

Бачоришвили: Оценка Еврокомиссии по опроснику Грузии уже подготовлена, и мы ее увидим в ближайшем будущем

16.01.2023 18:01





Оценка Еврокомиссии касательно опросника Грузии уже подготовлена, и мы ее увидим в ближайшем будущем. На данном этапе отчет проходит политическую оценку в соответствующих службах, - об этом заявила журналистам после встречи с послом ЕС в ГрузииПавлом Герчинским председатель парламентского комитета по европейской интеграции Мака Бачоришвили.



По ее словам, есть ожидание, что у Грузии будет высокая оценка.



По словам Бочоришвили, на встрече с послом она говорила о выполнении 12 рекомендаций, также обсуждалось, какие шаги могут быть предприняты со стороны парламента для большей интеграции.



«Как мы услышали, оценка Еврокомиссии по опроснику Грузии уже подготовлена ​​и будет опубликована в ближайшем будущем. Мы ожидаем, что у нас будет возможность оценить, на каком этапе находится Грузия с точки зрения интеграции с ЕС, с точки зрения выполнения ассоциации. Точная дата публикации не называлась, мы знаем, что отчет подготовлен и на данном этапе проходит в соответствующих службах Еврокомиссии, так сказать, политические оценки, и наверное, мы увидим его в ближайшем будущем. В целом ожидание, что у Грузии достаточно высокие оценки, лучше дождаться публикации», - сказала Бочоришвили.



Для информации, посол ЕС Павел Герчинский встречается с председателями комитетов в парламенте.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





