

IDFI о недостатках проактивной публикации публичной информации

16.01.2023 18:05





Неправительственная организация «Институт развития свободы информации» (IDFI) 16 января опубликовала доклад о состоянии проактивного доступа к публичной информации в Грузии по состоянию на декабрь 2022 года, согласно которому, большинство публичных ведомств по-прежнему не могут обеспечить качественную и последовательную публикацию публичной информации».



Общие показатели



Согласно документу, в который вошли результаты наблюдения за 128 публичными ведомствами, средний показатель проактивного доступа к публичной информации в 2022 году составил 60%, что на 4% выше показателя 2021 года и на 11% ниже показателя 2014 года.



По сравнению с 2021 годом у 7 из 14 центральных ведомств ухудшились показатели проактивной публикации информации. Что касается ЮЛПП (юридических лиц публичного права), входящих в подведомственное подчинение министерств, показатель их показателя проактивного доступа к информации улучшился на 3%. Однако «43% из них имели менее 50% обязательно публикуемой информации на своем сайте».



Кроме того, 13 из тех публичных ведомств, за которыми наблюдала организация, в том числе Министерство культуры и спорта, вообще не имели собственного сайта. Также на сайте 17 ведомств не было раздела публичной информации или информации в нем не было вообще.



В 2022 году только 3 публичных ведомств (Финансово-аналитическая служба, Национальная служба статистики, Национальный центр развития качества образования) публиковали информацию в соответствии с требованиями соответствующего нормативно-правового акта.



Среди центральных публичных ведомств самый низкий рейтинг имеет Аппарат государственного министра по вопросам примирения и гражданского равноправия – 30%, за ним следует Администрация правительства – 34% и Министерство иностранных дел – 35%. Самые высокие показатели у МВД (97%) и Министерства обороны (96%).



«Институт развития свободы информации» также указывает на существующую проблему с публикацией информации, связанной с финансами, и говорит, что ни одно публичное ведомство не представило такой информацией в виде открытых данных (например, CSV или XML), а у 38 финансовая информация была представлена в формате Excel.



В данном контексте организация обращает внимание на сайт администрации правительства и заявляет, что большая часть информации, связанной с закупками и финансами, до сих пор представлена по состоянию на 2014 год, что свидетельствует о том, что «Администрация правительства с 2014 года фактически не выполняет обязательства, определенные постановлением правительства Грузии».



Положительные тенденции



Параллельно с существующими проблемами в плане проактивной публикации публичной информации «Институт развития свободы информации» в 2022 году также обращает внимание на позитивные шаги, предпринятые отдельными ведомствами в этом отношении. В этом контексте организация отмечает принятие улучшенного постановления правительством Аджарии и начало публикации соответствующей публичной информации на сайте.



Кроме того, согласно докладу, отдельные ведомства размещают некоторые категории информации пространно и подробно. В качестве примера IDFI приводит Национальную службу статистики и Министерство образования и науки.



В то же время, согласно докладу, после мониторинга IDFI 2020 года 7 публичных ведомств создали на своем веб-сайте раздел публичной информации и начали публиковать в нем публичную информацию.



Рекомендации



Согласно рекомендации IDFI, для повышения качества проактивной публикации информации в публичных ведомствах важно, чтобы:



публичные ведомства обеспечивали доступ к публичной информации, представляющей общественный интерес;

публичные ведомства должны публиковать информацию подробно, в частности, с указанием имен и фамилий должностных лиц;

следует внедрить практику публикации публичной информации в формате открытых данных и размещения ее на портале открытых данных data.gov.ge.





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