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Глава МИД Грузии поговорил с эстонским коллегой по телефону
16.01.2023 19:34
11 января министр иностранных дел Грузии Илья Дарчиашвили в телефонном разговоре со своим эстонским коллегой Урмасом Рейнсалу обсудил «плодотворное сотрудничество» между двумя странами.
Илья Дарчиашвили написал в Twitter, что в ходе беседы стороны отметили важность непоколебимой поддержки Эстонией европейских устремлений Грузии. «Мы подчеркнули важность предоставления Грузии статуса кандидата в члены ЕС», — добавил он.
Со своей стороны Урмас Рейнсалу также написал в Twitter, что обсуждал с грузинским коллегой прекращение начатой Россией в Украине войны и помощь Украине.
По его словам, в беседе с Ильей Дарчиашвили он выразил обеспокоенность состоянием здоровья бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили, находящегося в заключении, и призвал власти вывезти его на лечение за границу.
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