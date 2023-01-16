

Украина ввела санкции против основателя «Центра исламских исследований Кавказа» Шоты Апхаидзе

16.01.2023 19:36





Украина ввела санкции против основателя «Центра исламских исследований Кавказа» Шоты Апхаидзе. Соответствующий указ был подписан президентом Владимиром Зеленским.



Апхаидзе, упомянутому в указе как гражданин России, запрещен въезд в Украину. Ему также ограничат торговые операции, заблокируют активы и прочее.



По его собственным словам, на основании указа санкции против него ввёл и Евросоюз. Однако, в санкционных списках ЕС он не фигурирует. Апхаидзе также говорит, что он не является гражданином РФ и считает, что против него ведут борьбу из Брюсселя.



В 2010 году он был осужден за вторжение в здание телеканала «Kavkasia» вместе членами «Союза православных родителей» и «Народного православного движения». Апхаидзе был освобожден в 2012 году в статусе политзаключенного и присоединился к «Евразийскому институту», основанному Гулбаатом Рцхиладзе.



По информации «Детектора мифов», Апхаидзе известен открыто про-российскими и анти-западными заявлениями. Он также появлялся в таких СМИ, как «Спутник», «Царьград», «Новостной Фронт» и т.д. В 2019 году он также подготовил пропагандистский сюжет о торговле органами во время войны на востоке Украины для канала Минобороны РФ «Звезда».



В прошлом году Апхаидзе заявлял, что грузинская оппозиция пытается втянуть Грузию в войну против РФ.





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