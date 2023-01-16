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Павел Герчинский: Мы обеспокоены ухудшением здоровья Саакашвили
16.01.2023 19:38
«Мы очень обеспокоены ухудшением здоровья Саакашвили, следим за текущими судебными процессами и искренне надеемся, что этот судебный процесс скоро завершится», — заявил посол Евросоюза в Грузии Павел Герчинский.
По словам посла, власти Грузии должны уважать права всех заключенных.
«Что я могу сказать о бывшем президенте Михаиле Саакашвили, так это то, что мы очень обеспокоены ухудшением состояния его здоровья. Мы следим за ходом судебного разбирательства и искренне надеемся, что это судебное разбирательство будет завершено в ближайшее время. В то же время мы призываем власти Грузии уважать права всех заключенных, в том числе права бывшего президента как ответчика в суде и как заключенного. Еще раз, власти Грузии несут ответственность за то, чтобы все его права как обвиняемого и заключенного были полностью защищены в суде», — заявил посол.
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