

Объединение аэропортов Грузии возглавил Ираклий Каркашадзе

17.01.2023 11:15





Ираклий Каркашадзе назначен главой Объединения аэропортов Грузии.



По информации Минэкономики, Ираклий Каркашадзе имеет более семи лет практического опыта работы в сфере авиации.



Он закончил магистерскую программу (MBA) по авиационному менеджменту в Университете Кремса (Австрия) — лидера авиационной отрасли. Каркашадзе является доктором Технического университета Грузии.



До недавнего времени Ираклий Каркашадзе работал заместителем мэра Кутаиси.



Бывшая глава Объединения аэропортов Грузии Тамар Арчуадзе стала членом наблюдательного совета этой организации, осуществляющим функцию надзора за деятельностью.







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