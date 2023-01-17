

Минздрав: Нет причин для страха и тревоги в связи с ростом случаев коронавируса

17.01.2023 11:28





«Минздрав в постоянном режиме следит за современными тенденциями в мире. Нет причин для страха и тревоги в связи с ростом случаев коронавируса, — заявил министр здравоохранения Грузии Зураб Азарашвили.



По словам Азарашвили, делая заявление относительно коронавируса, любой человек должен быть осторожен, чтобы распространение неуточненной информации не привело к необоснованному страху и панике среди населения.



«На данном этапе нет никаких причин для тревоги. Тех, кто делает заявления, призываем всех быть осторожными, чтобы не сеять беспочвенную панику среди населения. Мы следим за развитием событий в Соединенных Штатах Америки, Китае и других странах. Соответственно, я могу с утверждением сказать, что опасности распространения вируса нет. Как только мы что-то заметим — хотя я уверен, что опасности в этом направлении не будет, мы обязательно сообщим общественности. Моя просьба заключается в том, чтобы СМИ распространяли только информацию, основанную на официальных, легитимных источниках. Необходимо руководствоваться заявлением, распространенным только Минздравом, а не задавать вопрос любому желающему и делать заявление, основанное на его субъективном или объективном мнении», — заявил Зураб Азарашвили.







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