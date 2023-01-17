

Вице-спикер сейма Польши заявила, что ей угрожают из-за заявлений о Саакашвили

17.01.2023 13:01





Вице-спикер Сейма Польши Малгожета Гошевска говорит, что ей угрожают тем, что ее не впустят в Грузию, если она продолжит рассказывать о жизни экс-президента Михеила Саакашвили и ситуации в Грузии.



По ее словам, об этом было сказано послу Польши в Грузии Мариушу Машкевичу на встрече в Министерстве иностранных дел.



Об этом Гошевска заявила в эфире телеканала «Формула».



«Хочу сказать, что я не боюсь угроз, которые звучат в мой адрес. Мне угрожают, что если я буду продолжать рассказывать о жизни президента и ситуации в Грузии, у меня больше не будет возможности въехать в Грузию. Такую угрозу услышал наш посол, которому об этом прямо сказали. У меня, например, нет возможности въехать в Россию и Беларусь из-за моей работы, а если к этим странам добавится Грузия, то тут все будет ясно…



Такая угроза прозвучала в официальной беседе с польским послом господином Машкевичем. Эта угроза прозвучала в официальном разговоре… Насколько мне известно, этот разговор состоялся в Министерстве иностранных дел. Такие разговоры обычно происходят в Министерстве иностранных дел, и ему [польскому послу] там передали эту информацию. Послу было сказано, что якобы мои заявления вредят отношениям между Грузией и Польшей, как и заявления Анны Фотыги. В этом контексте послу было сказано, что мне грозит запрет на въезд в Грузию», — сказала Гошевска [синхронный перевод «Формулы»].



Согласно заявлению Гошевски, она на протяжении лет посещала бывшего премьер-министра Вано Мерабишвили в тюрьме, но ей было отказано в посещении Михеила Саакашвили и основателя «Мтавари Архи» Ники Гварамия.





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