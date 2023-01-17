

Посол ЕС в Грузии: «Надеемся избежать неприятных сюрпризов к концу года»

17.01.2023 13:47





Посол ЕС в Грузии Павел Герчинский начал серию встреч в парламенте Грузии, на которых обсуждается и оценивается ход выполнения рекомендаций для получения статуса страны-кандидата в Евросоюз.



«Надеемся на положительный результат к концу этого года, он означает следующий шаг Грузии к членству в ЕС, это получение статуса кандидата. Мы не только надеемся, но и готовы помогать как правительству Грузии, так и всем рабочим процессам, которые идут в парламенте», — заявил Герчинский.



Он отметил, что «у нас очень открытые, искренние разговоры».



«Самое важное, мы все больше и больше соглашаемся друг с другом по многим вопросам, чтобы избежать неприятных сюрпризов в конце года. Я надеюсь, что это то направление, к которому мы идем», -.сказал посол.



Одновременно Герчинский выразил обеспокоенность сообщениями об ухудшении здоровья бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили.



Ответственность властей Грузии — обеспечить защиту всех прав всех заключенных в Грузии, заявил посол ЕС в Грузии Павел Герчинский. Он отвечал на вопрос журналиста, «затрагивалась ли на встречах в парламенте тема политзаключенных».



«Мы обеспокоены распространяющимися сообщениями об ухудшении состояния здоровья (Саакашвили). Мы внимательно наблюдаем за текущими судебными процессами. Искренне надеемся, что этот судебный процесс быстро завершится и в то же время мы призываем власти Грузии уважать все права всех заключенных, в том числе, бывшего президента, это их ответственность», — добавил посол ЕС.





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